Bundesliga Proteste gegen Investor - Mehrere Spiele kurz unterbrochen

Unter anderem bei der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund flogen nach zwölf Minuten goldene Schokoladentaler auf den Rasen, das Spiel war mehr als sieben Minuten unterbrochen. In den Stadien gab es dazu häufig „Scheiß-DFL“-Wechselgesänge der Fans. Vor mehreren Kurven hingen Plakate mit der Aufschrift „Der Deutsche Fußball bleibt Risikokapital!“. Am frühen Nachmittag gab es bereits auch in der 2. Liga Proteste.