Bundesliga Profis warnen vor Verletzungen nach geplatzten Transfers

Nach dem 2:1 (0:1) am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach räumten auch die Bayern-Profis ein, dass der sogenannte Deadline-Day am Freitag - der letzte Tag der Sommer-Wechselperiode - beim Fußball-Rekordmeister anders geplant war. „Es ist ja offensichtlich, dass es nicht so gelaufen ist, wie sich der Verein das vorgestellt hat“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka.