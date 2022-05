Deutsche Fußball Liga : Profifußball übt Spagat zwischen Tradition und Moderne

Wiesbaden Die Deutsche Fußball Liga steht vor großen Herausforderungen bei der Zukunftsgestaltung. Bei der Mitgliederversammlung bekennen sich die Vereine sowohl zu Tradition wie Innovation.

Supercup in Saudi-Arabien spielt „keine Rolle“

Bei dem Treffen in Wiesbaden gab es von der 46-Jährigen, die das Amt Anfang Januar von Christian Seifert übernommen hatte, auch klare Worte zum Thema Supercup. Eine Austragung des Duells zwischen dem deutschen Meister und DFB-Pokalsieger in Saudi-Arabien spiele „keine Rolle“, betonte Hopfen. „Das Thema eines Supercups in Saudi-Arabien war nie Teil der Planung und wird es auch zukünftig nie sein.“

Hopfen hatte Anfang Februar in einem Interview sowohl Playoffs in der Fußball-Bundesliga als auch einen deutschen Supercup in Saudi-Arabien nicht ausgeschlossen. „Ich habe gesagt, dass wir neu denken müssen und dass wir an vielen Stellen sicherlich offen sein müssen für Innovationen“, sagte sie nun. Nachdem, was aus ihren Aussagen geworden sei, würde sie das Thema heute stärker abgrenzen. „Deshalb habe ich das heute noch einmal klargestellt“, sagte Hopfen.