Fußball-Bundesliga Profifußball trauert um Willi Lemke

Neben der DFL drückten bereits zahlreiche Vereine ihr Beileid und Mitgefühl aus. „Ein Macher des deutschen Fußballs verlässt die Bühne des Lebens. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. Möge Willi in Frieden ruhen“, schrieb der Hamburger SV auf der Plattform X. „Ein prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs. Unser herzliches Beileid gilt der Familie, Freunden und Werder Bremen“, hieß es vonseiten der Schalker in einem X-Post. Auch der 1. FC Köln nahm Anteil: „Ruhe in Frieden. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, Freunden und dem gesamten Werder Bremen.“