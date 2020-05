Hertha-Manager : Preetz räumt „kommunikative Irritationen“ mit Windhorst ein

Berlin Hertha-Manager Michael Preetz hat „kommunikative Irritationen“ zu Beginn der Zusammenarbeit mit Investor Lars Windhorst eingeräumt.

„Da geht es ja vor allen Dingen um das, was nach außen kolportiert wurde, wir haben diese Stichworte gerade gehört: Big City Club, Champions League, deutsche Meisterschaft“, sagte Preetz am Sonntag in der TV-Sendung „Sky90“ über die Zusammenarbeit des Berliner Fußball-Bundesligisten mit Windhorst. Es habe zu Beginn „Geburtswehen“ vor allem kommunikativer Art gegeben.