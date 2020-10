Preetz glaubt trotz Umbruch an Qualität des Kaders

Michael Preetz, Geschäftsführer Bereiche Sport, Kommunikation/Medien von Hertha BSC, spricht auf dem Podium. Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa

Berlin Geschäftsführer Michael Preetz glaubt trotz des Kaderumbruchs im Sommer an die Qualität der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin.

„Wir haben ein Auf und Ab erlebt in dieser Saison, sicherlich mehr schlechtere Leistungen als positive Leistungen“, sagte er vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Aber es habe auch Spiele gegeben, in denen die Mannschaft gezeigt habe, „welch grundsätzliche Qualität in ihr steckt“.