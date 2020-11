FC Bayern München : Präsident Hainer: Kein Vertragsangebot mehr an Alaba

München Der Poker um David Alaba ist beim FC Bayern erst einmal vorbei. Der Club zieht sein Vertragsangebot zurück, will Klarheit in der wichtigen Personalie. Präsident Herbert Hainer befasst sich schon mit der Nachfolge-Planung.

Hainer ließ durchblicken, dass man jetzt die Nachfolge angehe. „Natürlich, wir müssen auch in die Zukunft planen. Ich will noch mal dazu sagen, dass wir David unheimlich schätzen, er ist ein liebenswerter Kerl, er ist Publikumsliebling, er ist ein Eigengewächs des FC Bayern München, und deswegen würden wir es auch so bedauern, wenn wir getrennte Wege am Ende der Saison gehen müssen“, sagte Hainer.