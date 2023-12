Bundesliga Power-Schokolade: Bochums Asano und der Protest-Snack

Nach dem Jahresabschluss der Bochumer am Mittwoch bei Bayer Leverkusen muss der Coach länger auf seinen besten Torschützen verzichten. Asano reist über Weihnachten in die Heimat. Wenn für ihn alles nach Plan läuft, wird er erst im Februar nach Bochum zurückkehren. Vom 12. Januar bis zum 10. Februar findet in Katar der Asien Cup statt. Und Asano will ins Finale.