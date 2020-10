Spitzenspiel in Augsburg : Positiver Corona-Test: RB Leipzig ohne Haidara

Spitzenspiel in Augsburg

Fehlt RB Leipzig in Augsburg: Amadou Haidara. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Augsburg Fußball-Bundesligist RB Leipzig verzichtet in der Partie beim FC Augsburg nach einem positiven Corona-Testergebnis auf Amadou Haidara.

Die Werte bei dem 22-Jährigen würden unterhalb der normalen Nachweisgrenze liegen und der Spieler sei nicht infektiös, teilten die Sachsen vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit. Trotz des positiven Ergebnisses einer PCR-Testung müsse Haidara deshalb nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden auch nicht in Quarantäne. Der Mittelfeldspieler aus Mali sei in Absprache mit der Deutschen Fußball Liga dennoch „präventiv isoliert“ worden, hieß es von Leipzig weiter.