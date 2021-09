Bundesliga-Aufsteiger : Polter über Bochum-Wechsel: „Wäre auch zu Fuß gekommen“

Düsseldorf Neuzugang Sebastian Polter vom Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum bescheinigt seiner Mannschaft eine „sehr gute Mentalität“ und möchte einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zum Klassenerhalt leisten.

„Ich identifiziere mich komplett mit der Aufgabe, am Saisonende über dem Strich zu stehen. Es werden auch mal drei, vier Spiele in Folge nicht erfolgreich sein. Dann muss man klar im Kopf und ruhig bleiben, wir müssen unsere Linie weiterfahren“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer der „Sport Bild“ und ergänzte: „Der Klassenerhalt, also die dritte Rettung in Folge, wäre für mich genauso wertvoll wie der Meister-Hattrick für einen Bayern-Spieler.“