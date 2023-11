Nach Randale Polizeigewerkschaft fordert Staat zum Handeln auf

Die Innenminister der Länder und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) seien aufgerufen, schnell über diese zunehmende Gewalt intensiv zu beraten, hieß es in der Mitteilung der GdP. „Wer Rechtsgüter wie körperliche Unversehrtheit, Leib, Leben und Gesundheit anderer durch Ausübung von brutaler Gewalt in Fußballstadien in Kauf nimmt, muss konsequent und dauerhaft aus unseren Fußballarenen ausgeschlossen werden“, erklärte GdP-Chef Jens Mohrherr.