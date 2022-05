Relegation : Polizei meldet „ruhigen Einsatzverlauf“ bei Relegationsspiel

Hamburg Beim Relegationsspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga ist es im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion zu keinen Auffälligkeiten gekommen.

Nachdem Zweitligist HSV das erste Spiel mit 1:0 in Berlin für sich entscheiden konnte, gewannen am Montag die klassenhöheren Berliner mit 2:0 (1:0) in Hamburg und bleiben damit in der Bundesliga.