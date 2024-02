Bundesliga Podolski weiter vorsichtig beim FC: „Habe immer Hoffnung“

„Ich bin immer Fan, ich habe immer Hoffnung“, sagte Podolski am Rande der von ihm mitorganisierten Baller League in Köln: „Das war jetzt keine sehr, sehr gute Leistung. Sie hatten etwas Spielglück mit den Roten Karten. Die Frankfurter haben zum Glück keinen guten Tag erwischt. Sonst war das ganz ordentlich. Aber in der jetzigen Situation geht es um Punkte, nicht darum, wie man spielt.“