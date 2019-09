Niederlage mit Folgen : Pleite gegen Union Berlin: BVB-Aktien fünf Prozent im Minus

Verlor nach der Niederlage gegen Union an Wert: Die BVB-Aktie. Foto: Frm.

Frankfurt/Main Die überraschende Niederlage des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen Union Berlin hat die ist den Anleger am Montag verärgert.

Zeitweise lag die Aktie des börsennotierten Fußballclubs rund neun Prozent am Minus. Zum Handelsschluss kostete sie mit 9,31 Euro genau fünf Prozent weniger - und damit wieder so viel wie Mitte August. Der hochkarätig besetzte Titelanwärter hatte am Samstag mit 1:3 (1:1) bei dem bislang sieglosen Aufsteiger verloren.