33. Spieltag : Platzsturm: Doch Baumgart ist trotz Europa nicht nach Feiern

Köln Im Vorjahr hat der 1. FC Köln erst in der Relegation den Abstieg abgewendet. Nun stehen die Rheinländer einen Spieltag vor dem Saisonende als Europacup-Teilnehmer fest. Die Freude war aber nicht ungetrübt.

Den Platzsturm ließen sich viele Fans des 1. FC Köln nicht verbieten. Als die zweite Europacup-Qualifikation in den vergangenen 30 Jahren dank Schützenhilfe des rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen feststand, stürmten Tausende auf den Rasen.

Zu selten und außergewöhnlich ist es eben, wenn sich der einst so große FC heutzutage für Europa qualifiziert. Die Fans sangen unentwegt „Europapokal“, sicherten sich Tornetze und Elfmeterpunkte. Das 0:1 gegen den VfL Wolfsburg, ausgerechnet besiegelt durch das Kölner Eigengewächs Yannick Gerhardt (43.), kümmerte niemanden mehr ernsthaft.

FC-Coach tut sich schwer nach der Niederlage

Außer Steffen Baumgart. „Eigentlich ist mir nicht nach Feiern zumute“, sagte der Trainer und Baumeister des Kölner Erfolgs: „Wenn wir verlieren, ärgert mich das. Deshalb fällt es mir ein bisschen schwer, euphorisch zu sein. Aber wenn ich auf die Tabelle schaue, bin ich innerlich doch am Grinsen.“

Wie 2017, bei der zuvor einzigen Quali seit 1992, wurde Stürmer Anthony Modeste von den Anhängern auf Händen getragen. „Lieber das, als getreten zu werden“, sagte der Franzose lachend: „Aber eigentlich hätten sie die ganze Mannschaft auf Händen tragen müssen.“ Dennoch war er der Einzige, der länger auf dem Platz blieb. Die Kollegen begaben sich schnell in den Innenraum, denn zu Ende ist die traumhafte Reise noch nicht. Die Conference League oder zumindest deren Play-offs hat Köln sicher. Ein Sieg nächste Woche in Stuttgart und höchstens ein Remis von Union Berlin gegen Bochum würde aber den Start in der Europa League bescheren.