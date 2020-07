Borussia Dortmund : Piszczek: Favre riet ihm zum Wechsel nach Dortmund

Dortmund Sein heutiger Trainer Lucien Favre hat dem polnischen Fußball-Profi Lukasz Piszczek einst zum Wechsel von Hertha BSC zu Borussia Dortmund geraten - und das nach gemeinsamen Zeiten bei der Hertha.

„Lukasz, das müssen Sie auf jeden Fall machen! Es ist der BVB! Zur Not müssen Sie dorthin zu Fuß gehen“, soll Favre 2010 nach dem Angebot aus Dortmund in einem Telefonat zu ihm gesagt haben. Das bestätigte der heute immer noch beim BVB spielende Rechtsverteidiger in einem Interview auf der Homepage der Dortmunder. Favre hatte Piszczek bis zum vorangegangenen Herbst 2009 in Berlin trainiert.