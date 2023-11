Bundesliga Pionierin Eta: Unions Co-Trainerin kann Türen öffnen

Beim ersten Auftritt der Eisernen nach der Freistellung von Urs Fischer werden nur wenige Kameras auf Interimscoach Marco Grote gerichtet sein. Die Frau der Stunde ist seine Assistentin. Es gilt als sicher, dass beide an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Augsburg an der Seitenlinie stehen. Denn die Trainersuche ist laut Zingler ein sorgfältiger Prozess, den man ohne Zeitdruck angehen will.