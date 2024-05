Bundesliga Pfaff mit Bayern-Idee: Flick könnte für ein Jahr übernehmen

„Hansi Flick, der aktuell ohne Job ist, könnte für ein Jahr übernehmen. Der Vorteil an dieser Lösung wäre, dass sich Eberl in Ruhe nach einem Kandidaten umsehen könnte, der 2025 übernimmt“, schrieb der 70-Jährige in seiner Kolumne für die „Münchner Abendzeitung“.