Revierclub in der Krise : Personalbeben und Appelle: Schalke vor einem Scherbenhaufen

Revierclub in der Krise

Der Schalke 04 steckt in einer tiefen Krise. Foto: Fabian Strauch/dpa

Gelsenkirchen Das Chaos auf Schalke mitten in der sportlichen Krise wird immer größer. Harit und Bentaleb sind vorerst suspendiert, Ibisevic muss den Club wieder verlassen. Dazu kommt die Trennung von Reschke, dessen Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt werden.

Am Tag nach dem personellen Beben beim FC Schalke 04 bemühte sich Jochen Schneider um Schadensbegrenzung und richtete einen flammenden Appell an das Gemeinschaftsgefühl.

„Es geht hier nicht um Einzelschicksale, sondern nur darum, wie wir aus der sportlichen Situation wieder herauskommen. Dazu haben wir jetzt die notwendigen Entscheidungen getroffen“, sagte der Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten. „Wenn es uns gelingt, den Teamgedanken wieder zu entwickeln, werden wir auch wieder erfolgreich sein. Es geht darum, die Mannschaft in der 1. Bundesliga zu halten. Alles andere interessiert jetzt nicht.“

Zuvor hatte Schneider bereits die Mannschaft auf eine gemeinsame Linie eingeschworen. Mitten in der sportlichen Dauerkrise - das Team ist seit 24 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und Tabellenletzter - tritt das ganze Ausmaß der internen Streitigkeiten zu Tage, das bereits tags zuvor in personellen Konsequenzen mündete. Schneider gewährte einen Einblick in tiefe Gräben. „Wir haben 17 Konkurrenten im Land, da brauchen wir die nicht noch im eigenen Verein. Alle müssen vertrauensvoll miteinander arbeiten“, sagte der 50-Jährige.