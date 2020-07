Transfermarkt : Perfekt: BVB holt 17-jähriges England-Talent Bellingham

Dortmund Mit dem Transfer von Jadon Sancho hat Borussia Dortmund gute Erfahrung gemacht. Und der Spieler auch. Nun sicherte sich der BVB den nächsten 17-jährigen Engländer. Und stach dabei europäische Topclubs aus.

Wie einst sein Landsmann Jadon Sancho, der heute 100 Millionen wert ist, wechselt Bellingham mit 17 von der Insel nach Dortmund in die Bundesliga. Doch während Flügelstürmer Sancho einst nur sieben Millionen kostete, soll sich die Ablöse von Bellingham laut Sky UK auf stolze 26,5 Millionen Euro belaufen - und das, obwohl der zentrale Mittelfeldspieler bis heute noch kein Erstligaspiel absolviert hat.

„Wir sehen in Jude auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt“, sagte Manager Michael Zorc über den Teenager vom Zweitligisten Birmingham City. Für wie lange Bellingham unterschrieb, verriet der Verein nicht. In der Mitteilung war nur von einem „langfristigen Vertrag“ die Rede, nach Informationen verschiedener Medien soll dieser bis 2025 laufen.