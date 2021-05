Fünfjahresvertrag in Madrid : Perfekt: Alaba wechselt von Bayern zu Real

Madrid Eine Überraschung ist es nicht mehr. Vielmehr die Bestätigung für lang anhaltende Spekulationen. David Alaba spielt künftig für Real Madrid.

Der 28 Jahre alte österreichische Nationalspieler und sein Berater hatten sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister nicht auf einen neuen Vertrag nach dem Ende seines Kontrakts am 30. Juni einigen können. Alaba wechselt ablösefrei zu Real und trifft auch Toni Kroos wieder, den es 2014 von München nach Madrid gezogen hatte. Am Donnerstag hatte Real den Abgang von Coach Zinedine Zidane verkündet.

Alabas Vertrag bei den in diesem Jahr in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League gescheiterten Madrilenen gilt für fünf Jahre. Er soll nach der EM, bei der Alaba mit Österreich in der Gruppe C auf die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine trifft, in der spanischen Hauptstadt vorgestellt werden.