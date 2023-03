Bundesliga Pavard: „Zwei Tore sind top“ - Bayern-Zukunft im Gespräch

Pavard trumpfte nach guten Leistungen in den vergangenen Wochen gegen den FCA groß auf. „Ich freue mich wirklich, dass Benji das so gut macht. In den letzten vier bis sechs Wochen ist er einer der herausragenden Spieler hier bei uns“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. „Er kommt jeden Tag mit einem Lächeln zum Training. Er freut sich, arbeitet, ist gut drauf und in guter Form.“