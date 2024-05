34. Spieltag Party mit „grünem Tee“: Union feiert Ligaverbleib

Ein Jahr nach der historischen Qualifikation für die Königsklasse haben die Eisernen den Patzer des VfL Bochum im Saisonfinale genutzt und den Absturz in die 2. Liga verhindert. Nach null Siegen in der Königsklasse, insgesamt zwei Trainer-Freistellungen und oft leblosen Auftritten im Bundesliga-Endspurt waren die Berliner fünf Jahre nach dem Aufstieg fast am Tiefpunkt angekommen. „Ende gut, alles gut? Naja, das war trotzdem eine schlechte Saison“, urteile Kapitän Christopher Trimmel am Samstag und dankte dem Trainer-Team: „Die haben uns das Selbstvertrauen eingeimpft. Unsere Tugenden standen wieder im Vordergrund.“