Bundesliga Palacios fehlt Bayer Leverkusen verletzt

Entwarnung gaben die Leverkusener dagegen bei Jeremie Frimpong. Der schnelle Flügelspieler war nach einem Schlag auf den rechten Unterschenkel am Samstag in Leipzig bereits nach rund einer halben Stunde ausgewechselt worden. Beim Niederländer handelt es sich laut Bayer 04 aber nicht um eine strukturelle Verletzung. Er soll schon in der bevorstehenden Woche wieder mit dem Team trainieren.