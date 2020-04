Corona-Pandemie : Paderborner Kilian: „Erst spielen, wenn Gefahr gebannt ist“

Dortmund Luca Kilian vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn hat vor einer zu frühen Fortsetzung der Saison gewarnt.

Der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Bundesliga ist vorerst bis zum 30. April ausgesetzt. Der 20 Jahre alte Verteidiger war am 13. März als erster Bundesliga-Profi positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden und an Covid-19 erkrankt. Er war deshalb in zweiwöchiger Quarantäne bei seinen Eltern in Dortmund.