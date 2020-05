Corona-Tests negativ : Paderborn nimmt Mannschaftstraining wieder auf

Paderborn Der SC Paderborn nimmt mit Blick auf einen baldigen Neustart in der Fußball-Bundesliga das Mannschaftstraining wieder auf.

Der neue Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth hatte das schon zuvor bei seiner offiziellen Vorstellung angekündigt. Der Verein halte sich an alle Vorgaben der Deutschen Fußball Liga und des Gesundheitsamtes. „Wie andere Vereine damit umgehen, kann ich nicht beurteilen“, sagte der Nachfolger von Martin Przondziono, der seit 1. Mai im Amt ist.

Bislang hatten die Paderborner wie alle anderen Proficlubs wegen der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie noch in Kleingruppen trainiert. Liga und Vereine erhoffen am Mittwoch von der Politik Grünes Licht für die Fortsetzung Spielbetriebes zu bekommen. Dann könnte die Saison am dritten oder vierten Mai-Wochenende wieder aufgenommen werden.