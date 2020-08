SPD-Politiker : Oppermann: Fußball kann ohne Fans nicht überleben

Berlin Für den SPD-Politiker Thomas Oppermann kann Fußball ohne Fans nur eine „Übergangserscheinung“ sein.

Aktuell sehe es mit einer Rückkehr der Fans aufgrund steigender Corona-Zahlen aber nicht so gut aus. „Aber vielleicht noch vor Weihnachten in kleinen Schritten. Es wird keine ausverkauften Stadien geben, aber vielleicht gibt es ja im November oder Dezember eine Möglichkeit, kleinere Kontingente von Zuschauern wieder zuzulassen, zumal es ja Freiluftveranstaltungen sind und kein Hallensport ist“, meinte der Vorsitzende der DFB-Ethikomission.

Zuletzt hatten die Gesundheitsminister der Länder erklärt, dass eine Öffnung der Stadien für die Fans bis zum 31. Oktober angesichts der momentanen Corona-Lage nicht zu befürworten sei. „Ich glaube, es gibt in der Politik vielfach die Befürchtung, dass wenn wir die Stadien wieder öffnen, ein Signal entstehen könnte, wir sind wieder zurück in der Realität. Das sind wir aber leider noch nicht“, erklärte Oppermann. Deswegen sei eine Rückkehr der Fans in die Stadion vorerst nur in kleinen Schritten möglich.