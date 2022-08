Bundesliga : Operation am Sprunggelenk: Olesen fehlt dem Köln vorerst

Köln Der 1. FC Köln muss vorerst auf Mittelfeldspieler Mathias Olesen verzichten.

Der 21-Jährige wurde am Sprunggelenk operiert, wie der Fußball-Bundesligist aus dem Rheinland mitteilte. Olesen war beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag schon früh angeschlagen ausgewechselt worden, eine Diagnose hatte es zunächst nicht gegeben.

In dem Spiel hatten sich zudem Jeff Chabot und Benno Schmitz ebenfalls am Sprunggelenk verletzt. Eric Martel zog sich einen Bruch der Mittelhand zu. Alle drei Spieler wurden am Kölner Vereinsgelände am Mittwoch individuell behandelt.