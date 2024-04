28. Spieltag Openda und Alu-Glück: Leipzig macht es in Freiburg deutlich

Das Spiel lief nur in Richtung des Freiburger Torwarts. In der 24. Minute konnte sich dann aber auch Noah Atubolu mal auszeichnen. Gegen Openda behielt der U21-Nationaltorhüter die Oberhand. Rose hatte seine Mannschaft offensichtlich gut eingestellt. „Wir wissen, was in Freiburg auf uns wartet: Ein hohes Maß an Energie, Physis, Intensität, Körperlichkeit und Zweikämpfen. Das ist die Basis, wenn man in Freiburg, oder grundsätzlich gegen Freiburg bestehen möchte“, hatte er gesagt.