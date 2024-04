30. Spieltag Openda trifft spät: Leipzig erkämpft Sieg in Heidenheim

Dann schlug Heidenheim wie aus dem Nichts zurück. Der gerade erst eingewechselte Dovedan traf infolge eines Freistoßes per Kopf zum Ausgleich. Es folgte eine heiße Schlussphase. Simons scheiterte an Müller (72.), Kleindienst auf der Gegenseite an Gulacsi (77.). Openda sorgte am Ende eines Konters und starker Vorarbeit durch Mohamed Simakan aus kurzer Distanz letztlich doch noch für den Sieg der Leipziger. Für den Belgier war es bereits das 23. Saisontor - und Leipzig bleibt in seiner Bundesliga-Geschichte gegen Aufsteiger ungeschlagen.