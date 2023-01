18. Spieltag : Onisiwo glänzt für Mainz: 5:2-Erfolg gegen Bochum

Der Mainzer Karim Onisiwo erzielte gegen Bochum drei Tore. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz Nach sechs erfolglosen Partien hat der FSV Mainz 05 wieder gewonnen. Gegen den VfL Bochum zeigten die Rheinhessen vor allem in der ersten halben Stunde ein Offensivspektakel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 1. FSV Mainz 05 hat dank eines Blitzstarts und Topstürmer Karim Onisiwo seinen zweiten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und den VfL Bochum noch weiter in den Abstiegskampf gestürzt. Die Rheinhessen gewannen mit 5:2 (3:0) und verschafften sich dadurch Luft zur hinteren Tabellenregion.

Jae-Sung Lee traf vor 23.100 Zuschauern bereits nach 50 Sekunden. Silvan Widmer (18. Minute) und der überragende Dreifachtorschütze Onisiwo (28./57./87.) erzielten die weiteren Treffer für die Hausherren, die nun 23 Punkte auf ihrem Konto haben. Für Mainz war es der erste Sieg seit Oktober.Der Ex-Mainzer Pierre Kunde Malong (70.) und Erhan Masovic (72.) trafen für die Gäste.

Bei Mainz kehrte Dominik Kohr nach abgelaufener Gelbsperre zurück vor die Abwehrkette, die Stefan Bell in der Innenverteidigung neben Edimilson Fernandes verstärkte. Neuzugang Ludovic Ajorque rückte für Marcus Ingvartsen in den Sturm. Vor allem im Angriff agierte Mainz flexibel. Lee, Ajorque und Onisiwo wechselten immer wieder die Positionen und ließen sich teilweise ins Mittelfeld zurückfallen. Damit hatte Bochum Probleme, die Zuordnung passte nicht.

So wie in der ersten Minute, als Lee gleich zweimal frei im Strafraum stand und die zweite Hereingabe zum schnellsten Tor des Nachmittags nutzte. Beim zweiten Treffer düpierte Onisiwo mit einer geschickten Körpertäuschung den in die Startelf zurückgekehrten Ivan Ordets. Zwar verstolperte der Österreicher den Ball, doch Kapitän Widmer war zur Stelle und erhöhte. Onisiwo belohnte sich dann auch noch vor der Halbzeit. Nur zwei Minuten später scheiterte er am glänzend reagierenden Bochumer Torwart Manuel Riemann (30.).

Bochum fand offensiv überhaupt nicht statt und war vielmehr damit beschäftigt, Ordnung in sein Spiel zu bringen. Auch Kunde Malong, Kevin Stöger und Gerrit Holtmann konnten keine Akzente an alter Wirkungsstätte setzen. Simon Zoller hatte in der 14. Minute eine Möglichkeit, doch sein Kopfball ging weit über das Mainzer Tor, in dem erneut Finn Dahmen stand. Nach den stürmischen ersten 30 Minuten ließ es Mainz ein wenig ruhiger angehen, ohne jedoch die Kontrolle über das Spiel zu verlieren.

Zur Halbzeit tauschte Bochums Coach Thomas Letsch gleich viermal. Bochum wirkte nun etwas entschlossener und aggressiver, gefährliche Aktionen waren aber wieder nur den Mainzern vorbehalten. Onisiwo nutzte eine feine Vorarbeit von Leandro Barreiro zum verdienten 4:0.

Der Anschluss durch Kunde Malong nach einer Energieleistung setzte noch einmal Kräfte bei den Bochumern frei, die nur zwei Minuten später auf 2:4 verkürzen konnten und neuen Mut schöpften. Keven Schlotterbecks Kopfball (78.) ging nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Am Ende rettete Mainz das Ergebnis über die Zeit, Onisiwo setzte per Konter den Schlusspunkt.

© dpa-infocom, dpa:230128-99-393659/3

(dpa)