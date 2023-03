EM-Qualifikation Olmo nach Faserriss für Spanien nominiert

„Es findet eine Kommunikation statt, welche Spielzeiten Sinn machen“, sagte RB-Trainer Marco Rose. „Es macht manchmal Sinn, dass ein Spieler zur Nationalmannschaft geht, um dort gutes Mannschaftstraining und abgestimmte Spielzeiten zu haben.“ Spanien trifft in der EM-Qualifikation Ende März auf Norwegen (25. März) und tritt drei Tage später in Schottland an.