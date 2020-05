Bayern-Vorstand : Oliver Kahn: Krise wirkt „wie ein Beschleuniger“

München Die Corona-Krise hat sich für Oliver Kahn in der Startphase als Bayern-Vorstand sogar als hilfreich erwiesen.

„Klar, so eine Krise wirkt auch immer irgendwo wie ein Beschleuniger. Das heißt, ich bin dann auch sehr, sehr schnell in die Themen rein gekommen“, sagte der 50-Jährige in einem Interview auf dem Youtube-Kanal des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der langjährige Weltklasse-Torhüter ist seit dem 1. Januar Mitglied in der Münchner Führungsetage.