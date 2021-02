Transfers : Oldies und Weltmeister: Khedira da, Mustafi soll kommen

Düsseldorf Wenig Spieler, kleine Investitionen, aber einige bekannte Bundesliga-Rückkehrer mit verblichenem Glanz: In der letzten Transferperiode der Saison übten sich die meisten Clubs in Zurückhaltung.

Auch Max Meyer und Sead Kolasinac kehren in die Fußball-Bundesliga zurück. Einige in die Jahre gekommene Profis mit verblichen Glanz oder Spieler, die noch einmal eine Chance auf großer Bühne suchen - viel mehr war in diesen Corona-Zeiten an Bewegung kurz vor Ende der zweiten Wechselperiode auf dem Transfermarkt nicht zu erwarten. Dabei haben sich die Clubs teilweise von ein wenig Nostalgie und Leihgeschäften oder Schnäppchen leiten lassen.