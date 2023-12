Bundesliga Ohne Vier: Die Baustellen des 1. FC Köln

Welcher Trainer passt zum 1. FC Köln? Steffen Baumgart schien die Idealbesetzung zu sein: hemdsärmlig, fußballverrückt, erfolgreich - ein Original und auch dank seiner Schiebermütze eine Kultfigur, die den Verein und sein gesamtes Umfeld belebte. Ungeachtet der weiter ungebrochenen Sympathien für den 51-jährigen Ex-Stürmer endet seine Zeit in Köln am 31. Dezember, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Dennoch hinterlässt er für seinen Nachfolger große Fußstapfen. Wer das wird? Der Club gab am Donnerstag keine Antwort, wer nach der Weihnachtspause im Januar zum Trainingsauftakt das Team anleitet.