17. Spieltag : Oh weh, BVB - Dortmund verliert Verfolgerduell in Leverkusen

Oh weh, BVB - Dortmund verliert Verfolgerduell in Leverkusen

Leverkusen Borussia Dortmund verliert verdient bei Bayer Leverkusen, und der Rückstand auf den FC Bayern droht noch größer zu werden. Leverkusen freut sich über den vorübergehenden Sprung auf Platz zwei.

Marco Reus stand in eine dicke Winterjacke eingepackt am Spielfeldrand - und analysierte schonungslos. „Die Meisterschaft spielte weder vor noch nach dem Spiel eine relevante Rolle“, sagte Borussia Dortmunds Kapitän nach dem nächsten Rückschlag.

Durch das 1:2 (0:1) bei Bayer Leverkusen könnte der Rückstand des BVB auf Tabellenführer FC Bayern, der am 20. Januar in Augsburg spielt, schon zur Saisonhalbzeit auf zehn Punkte anwachsen. Bayer hingegen hält mit drei Punkten mehr und als Tabellenzweiter zunächst Schritt.

„In 17 Spielen kann viel passieren, aber wir sind weit entfernt momentan“, sagte Julian Brandt bei Sky. Reus sprach von einem „brutal offenen“ Spiel. „Wir haben Leverkusen viele offene Räume gegeben, viele Kontermöglichkeiten“, sagte er. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 sei aber sein Team „am Drücker“ gewesen. „Dann musst du versuchen, das Spiel zu killen und in Führung zu gehen. Das haben wir nicht geschafft. Ein enttäuschender Abend für uns.“

In einem munteren und sehenswerten Spiel trafen Moussa Diaby (14.) und Ausnahmetalent Florian Wirtz (80.) für starke Gastgeber, die aus den vier Spielen zuvor nur einen Punkt mitgenommen hatten. Der frühere Leverkusener Brandt (67.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Dortmunds Trainer Edin Terzic hat nach gutem Start mit zehn Punkten aus sechs Spielen inzwischen eine nur noch durchwachsene Bilanz vorzuweisen.

Mit ähnlicher Spielanlage brauchten beide Teams nur wenige Minuten, um in die Partie zu kommen. Rückkehrer Wirtz, der zuletzt wegen einer leichten Überbelastung im Knie drei Pflichtspiele pausiert hatte, prüfte früh BVB-Torwart Roman Bürki (2.). Vor dem Bayer-Tor verzog Dortmunds Kapitän Marco Reus aus aussichtsreicher Position (4.).

„Das sind zwei Mannschaften, die nach vorne spielen wollen“, hatte Leverkusens Trainer Peter Bosz kurz vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Das Führungstor für die Gastgeber leitete Leon Bailey mit einem starken langen Ball direkt in den Lauf von Diaby ein, der gekonnt mit dem linken Fuß abschloss.

Bayer bestimmte dann die Partie gegen auffällig unkreative Dortmunder. Offensiv fehlten dem hochveranlagten BVB in der kompletten ersten Halbzeit die Ideen gegen clever stehende Leverkusener. Erling Haaland verpasste in der 24. Minute eine ansatzweise gute Chance zum Ausgleich. Die bis dahin beste BVB-Gelegenheit vergab Thomas Meunier nach der Pause (56.).

Angetrieben von Ausnahmetalent Wirtz hätte Leverkusen dagegen früh höher führen müssen. Doch Bürki parierte glänzend gegen den nicht zu bremsenden Moussa Diaby (27./35.) und Lucas Alario (44.). Die umgestellte BVB-Defensive mit Thomas Delaney für den gesperrten Emre Can im Mittelfeld und Manuel Akanji in der Innenverteidigung für den verletzten Dan-Axel Zagadou ließ sich zu einfach ausspielen. Trainer Terzic wirkte an der Seitenlinie sichtlich angefressen.