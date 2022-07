Transfers : Offensivspieler Adamyan wechselt aus Hoffenheim nach Köln

Köln Der armenische Fußball-Nationalspieler Sargis Adamyan verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln, teilten beide Vereine mit.

Der 29-Jährige, dessen Vertrag in Hoffenheim noch bis 2023 lief, erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Adamyan war in der vergangenen Rückrunde an den belgischen Erstligisten FC Brügge ausgeliehen.