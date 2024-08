Fußball-Bundesliga Nusa erlöst Leipzig: Sieg in Unterzahl gegen Bochum

Der Auftakt in die neue Saison gestaltete sich ziemlich ruhig - zumindest auf der Tribüne. Die aktive Fanszene Leipzigs blieb ihrem Stammplatz im Sektor B in den ersten elf Minuten fern und protestierte damit gegen die ihrer Ansicht nach überharten Handlungen der Clubführung. Die hatte aufgrund von zwei Pyrotechnik-Vorfällen in Heidenheim und Frankfurt in der vergangenen Saison Stadionverbote verhängt und Dauerkarten entzogen. Zudem werden für Auswärtsspiele in dieser Saison keine Choreographien angemeldet, da nach Ansicht des Clubs dadurch Pyrotechnik ins Stadion geschmuggelt werden könnte.