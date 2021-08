Vor Bundesliga-Start : Nur Köln formuliert in NRW Wechsel zur 2G-Regelung

Düsseldorf Anders als der 1. FC Köln haben die weiteren fünf Fußball-Bundesligisten in Nordrhein-Westfalen noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob zukünftig nur noch geimpfte oder genesene Personen die jeweiligen Stadien zu Pflichtspielen betreten dürfen.

Gladbach eröffnet am Freitag die 59. Bundesliga-Saison gegen Meister FC Bayern. 23.000 Zuschauer sind für das Spiel zugelassen, es gilt für die Fans die Zutritts-Regelung „Geimpft, genesen, getestet“. Diese Formel greift so auch noch bei den Kölnern im Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag (17.30 Uhr). Doch bereits für das zweite Heimspiel am 28. August gegen den VfL Bochum hat der dreimalige deutsche Meister angekündigt, nur noch geimpfte und genesene Personen einzulassen. Ausgenommen davon sind Kinder und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen.