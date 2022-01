20.Spieltag : Nur das Ergebnis passt: Der BVB wackelt in die Liga-Pause

Nur das Ergebnis passt: Der BVB wackelt in die Liga-Pause

Sinsheim Platz zwei gefestigt, den Druck auf Bayern erhöht: Zumindest vom Ergebnis her legt Borussia Dortmund einen guten Samstag hin. Körperliche Probleme bei Topstürmer Haaland bereiten aber Sorgen.

Erling Haaland verschwand noch während des Spiels ganz schnell in der Kabine. Geplagt von Schmerzen hatte sich der Topstürmer von Borussia Dortmund vorzeitig auswechseln lassen.

„Froh ein schwieriges Spiel gewonnen zu haben“

Zwar rückt der BVB für eine Nacht wieder auf drei Punkte an Meister und Titelfavorit FC Bayern München heran, jedoch standen vier Tage nach dem enttäuschenden Pokal-Aus beim Zweitligisten FC St. Pauli die eher schwache Performance und der angeschlagene Haaland im Mittelpunkt. Zu dessen Verletzung wisse er noch keine Details, kommentierte Rose. „Das müssen wir untersuchen. Da kann ich wirklich noch nichts sagen.“ Immerhin stimmte für den BVB diesmal das Ergebnis.

Haaland (6. Minute), Marco Reus (58.) und ein Eigentor von David Raum (66.) hatten zuvor die Tore in einem sehenswerten Spiel, das spielerisch vor allem Hoffenheim prägte, erzielt. Für die Gastgeber trafen Andrej Kramaric (45.+1), der sein 100. Tor im Trikot der TSG schoss, und Joker Georginio Rutter (77.).

„Wir sind zu passiv geworden. Hoffenheim ist einfach spielerisch sehr, sehr gut. Natürlich war es ein Sieg der Effektivität. Wir sind froh, dass wir hier ein schwieriges Spiel gewonnen haben“, kommentierte Kapitän Reus bei Sky den Auftritt, der spielerisch ein wenig an die 1:2-Pokalschmach in Hamburg erinnerte. So wird den Dortmundern die anstehende Länderspielpause wohl gelegen kommen, obwohl bislang alle drei Rückrundenspiele gewonnen wurden.