Bundesliga : Nur Bankdrücker: Forsberg-Berater kritisiert RB-Führung

Leipzig Die sportliche Nebenrolle von Spielmacher Emil Forsberg hat sein Berater mit Kritik an der sportlichen Führung des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kommentiert.

„Jetzt gibt es aufgrund der starken Spieler in der Offensive eine Rotation, das ist auch okay. Was gar nicht okay ist, dass Emil nicht in dieser Rotation dabei ist“, sagte Hasan Cetinkaya der „Bild“ und wurde noch deutlicher: „Emil trainiert gut und verdient Respekt. Aber im Club gibt es Personen, die das anscheinend nicht wollen.“ In den bisherigen zwei Bundesliga-Spielen kam Fan-Liebling Forsberg nur fünf Minuten zum Einsatz.