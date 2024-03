27. Spieltag Nullnummer gegen Mainz: Leipzig verzweifelt an Zentner

Rose hatte genug gesehen, brachte gut 20 Minuten vor dem Ende frische Stürmer. Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen ersetzten Openda und Baumgartner. Der gewünschte Effekt blieb jedoch aus, das Spiel wurde sogar chancenärmer. In der 86. Minute tauchte Sesko jedoch frei vor Zentner auf - doch der Sieger war wieder einmal der Mainzer. Auf der anderen Seite verpasste Leandro Barreiro (88.) den Lucky Punch für die Gäste nur um Zentimeter. Und der Videobeweis half auch nicht. Nach einem Foul von Xaver Schlager an Jonathan Burkhardt an der Strafraumgrenze gab es in der Nachspielzeit keinen Elfmeter.