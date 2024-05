Bundesliga Nübel erfreut die Bayern - Platz zwei als Supercup-Ticket?

Fünf Punkte beträgt der Vorsprung der Münchner auf den VfB, beide sind bereits für die Champions League in der neuen Saison qualifiziert. Mit einem Auswärtssieg könnte der FC Bayern den zweiten Tabellenplatz fix machen. „Ich denke, der zweite Platz ist nie ein Ziel für den FC Bayern München“, sagte Tuchel. Doch dieser würde den Bayern zumindest die wahrscheinliche Teilnahme am Supercup am 17. August und eine ordentliche Einnahme bescheren. Denn wenn Bayer Leverkusen das Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt, würde Bayer als Double-Sieger auf den Vizemeister treffen.