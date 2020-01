Fußball-Bundesliga : Dortmund feiert „Heiland“ Haaland

Augsburg Der 19 Jahre alte Norweger begeistert in seinem ersten Spiel für den Fußball-Bundesligisten und erzielt in nur 30 Minuten drei Tore.

20 Millionen Euro zahlte der BVB im Winter an Red Bull Salzburg für das Sturmjuwel, das so viele europäische Topklubs liebend gern verpflichtet hätten. Doch Haaland und sein Vater, Ex-Premier-League-Profi Alf-Inge Haaland, sahen nach dem Fußball-Biotop Salzburg das Sprungbrett Dortmund als perfekte nächste Entwicklungsstufe an. „Wahnsinnig viel Geld“ hätte Haaland bei einem Wechsel zu Juventus Turin oder zu Manchester United verdienen können, verriet der frühere norwegische Bundesliga-Profi und Haaland-Kenner Jan Aage Fjörtoft am Samstag. „Manchester United ist in Norwegen wie Allah, Gott und Buddha gemeinsam, trotzdem denken die nach, wo er sich besser entwickeln kann“, sagte der Sky-Experte. „Ich habe nichts gegen schöne Frauen, große Autos oder Tattoos, aber dieser Junge ist anders. Der will Fußball spielen, Fußball lernen, Fußball studieren.“