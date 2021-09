6. Spieltag : Noch kein Startelf-Debüt für Bayern-Zugang Sabitzer

Fürth Neuzugang Marcel Sabitzer muss weiter auf sein Startelf-Debüt beim FC Bayern München warten.

Trainer Julian Nagelsmann verzichtet in seiner Anfangsformation in der Partie beim noch sieglosen Aufsteiger und Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth auch auf Serge Gnabry und Jamal Musiala, die nach Trainingspausen aber wieder fit sind. Nagelsmann will die beiden Nationalspieler mit „100 Prozent Fitness“ im nächsten Champions-League-Spiel der Münchner am Mittwoch gegen Dynamo Kiew dabei haben.