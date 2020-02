Ehemaliger Bayern-Coach : Niko Kovac plant Rückkehr in Trainer-Job

Salzburg Niko Kovac ist erholt. Der frühere Bayern-Coach hat den Super Bowl in Miami besucht und viel Zeit beim Skifahren verbracht. Mit der Pause soll bald wieder Schluss sein. Kovac plant sein Comeback.

Es gehört zum Reflex der Branche, dass der Name eines ehemaligen Bayern-Trainers auch immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Das ist bei Kovac nicht anders. Wenige Wochen nach seinem vorzeitigen Ende an der Isar wurde er schon in der Premier League gehandelt, unter anderem beim FC Arsenal. Noch vor dem Intermezzo von Jürgen Klinsmann als Hertha-Coach hätten die Berliner ihn gerne in seine Heimatstadt geholt. Kovac winkte ab - trotz Vergangenheit als Profi in der Hauptstadt.