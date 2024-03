Nach Rückkehr zu Bundesligist Werder Bremen Nick Woltemade über seine Zeit bei der SV Elversberg: „Für mich war das Vertrauen dort sehr wichtig“

Bei der SV Elversberg wurde Nick Woltemade zum Leistungsträger, Spielmacher und nicht zuletzt war der gebürtige Bremer ein Garant für den Durchmarsch der Elversberger von der Regionalliga Südwest bis in die 2. Bundesliga. In der Saison 2022/23 wurde der 1,98 Meter große Nick Woltemade zum Spieler der Saison in der 3. Fußball-Liga gewählt. Bis zum Schluss setzten die Verantwortlichen der SVE alles daran, den Topstürmer noch für eine weitere Saison zu halten – vergeblich. Nach dem Zweitliga-Aufstieg der SV Elversberg kehrte der Leih-Stürmer wieder zum Bundesligisten SV Werder Bremen zurück.