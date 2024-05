Bundesliga „Nicht vergessen“ - Bayer im 50. Spiel zum letzten Bezwinger

Vor knapp einem Jahr verlor Bayer am letzten Spieltag der Vorsaison mit 0:3 in Bochum, es war die bis heute letzte Niederlage. „Am Ende ist damals zum Glück nichts passiert. Wir haben trotzdem Europa erreicht“, sagte Alonso. Bochum sicherte sich im Vorjahr durch den Sieg den Klassenerhalt, das winkt auch diesmal. Die Werkself bestreitet am Sonntag das 50. Spiel seitdem und nach dem erneuten Europacup-Wahnsinn im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom dürfte Alonso extrem durchrotieren.