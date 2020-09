Transfermarkt : Neuzugang Cordoba will bei Hertha mehr Tore schießen

Neuzugang Cordoba will bei Hertha mehr Tore schießen

Berlin Fußball-Profi Jhon Cordoba hat sich direkt nach dem perfekt gemachten Wechsel zu Hertha BSC hohe Ziele für die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga gesetzt.

„Ich versuche, mich jedes Jahr zu übertreffen und mehr Tore als im vergangenen Jahr zu erzielen“, sagte der Neuzugang vom 1. FC Köln bei seiner Vorstellung in Berlin. In der vergangenen Saison hatte der für rund 15 Millionen Euro von den Berlinern verpflichtete 27 Jahre alte Angreifer 13 Treffer erzielt und war damit in der Liga-Torschützenliste auf dem sechsten Platz gelandet.