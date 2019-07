Transfercoup des Sommers? : Neuzugang Brandt will beim BVB weiter reifen

Bad Ragaz „Super-Schnäppchen“, „nächster Jogi-Star“, „außergewöhnliches Talent“ - der Wechsel von Julian Brandt aus Leverkusen nach Dortmund sorgte für knallige Schlagzeilen.

In der Top-Zehn-Rangliste einer großen Boulevardzeitung mit den besten Transfercoups des Sommers rangierte der 25 Millionen Euro teure Fußball-Nationalspieler unlängst sogar auf Rang eins - noch vor gestandenen Stars wie den Weltmeistern Lucas Hernández (München) und Mats Hummels (Dortmund). Dass mit solchen Einschätzungen die Erwartungshaltung wächst, bereitet Brandt keine Probleme: „Mit so etwas komme ich eigentlich gut klar. Da bin relativ gelassen.“

Viel wird davon abhängen, wie Brandt mit diesem Druck umgeht. Anders als bei seinem bisherigen Verein aus Leverkusen, zu dem er 2014 als 17-Jähriger gewechselt war und in dem er in Ruhe reifen konnte, ist er im Dortmunder Edelkader im Kampf um einen Stammplatz auf Anhieb gefordert. „Einen Unterschied habe ich extrem bemerkt. Dass wir in Dortmund eine große Bandbreite an Qualität haben“, bekannte er. Dem gestiegenen Konkurrenzkampf sieht er jedoch zuversichtlich entgegen: „Im Moment habe ich hier viel Spaß. Und ich denke, das wird auch so bleiben.“